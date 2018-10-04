МИД: канал деконфликтинга России и Израиля остаётся

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что канал деконфликтинга между Россией и Израилем остаётся, несмотря на трагедию с Ил-20.
МИД: канал деконфликтинга России и Израиля остаётся
  • РИА Новости

«В последние годы действовал хороший контакт по деконфликтингу с Израилем. Он был нужен, востребован. К сожалению, случилось то, что случилось: трагедия с нашим сбитым самолётом. Тем не менее этот канал остаётся», — приводит РИА Новости слова дипломата.

По его словам, Москва ожидает, что Израиль ещё раз рассмотрит предоставленную России информацию по инциденту с Ил-20 и сделает выводы.

17 сентября российский самолёт Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО

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