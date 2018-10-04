Матвиенко заявила о намерении встретиться с Мун Чжэ Ином

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что в рамках поездки в Южную Корею она намерена встретиться с президентом этой страны Мун Чжэ Ином.

Об этом она сказала журналистам в ходе визита в Южную Корею. 

«Встреча с президентом Республики Корея в программе отфиксирована. Я надеюсь, что она состоится», — приводит слова Матвиенко Интерфакс. 

Она отметила, что в ходе встречи ожидается конструктивный диалог по всей повестке двусторонних отношений между Россией и Южной Кореей.

«Конечно же, я думаю, будут обсуждаться вопросы урегулирования на Корейском полуострове», — сказала Матвиенко.

Ранее стало известно, что Матвиенко будет пребывать с официальным визитом в Республике Корея в период с 4 по 6 октября.

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