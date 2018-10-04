Матвиенко заявила о намерении встретиться с Мун Чжэ Ином
Об этом она сказала журналистам в ходе визита в Южную Корею.
«Встреча с президентом Республики Корея в программе отфиксирована. Я надеюсь, что она состоится», — приводит слова Матвиенко Интерфакс.
Она отметила, что в ходе встречи ожидается конструктивный диалог по всей повестке двусторонних отношений между Россией и Южной Кореей.
«Конечно же, я думаю, будут обсуждаться вопросы урегулирования на Корейском полуострове», — сказала Матвиенко.
Ранее стало известно, что Матвиенко будет пребывать с официальным визитом в Республике Корея в период с 4 по 6 октября.