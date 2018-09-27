Матвиенко посетит Южную Корею 4—6 октября

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко будет пребывать в Республике Корея в период с 4 по 6 октября с официальным визитом.
Матвиенко посетит Южную Корею 4—6 октября
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Сеуле.

«Визит состоится с 4 по 6 октября», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Матвиенко встретилась с руководством КНДР в Пхеньяне.

Подробнее — в материале RT.

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