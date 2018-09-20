Матвиенко: Ким Чен Ын подтверждает готовность к денуклеаризации

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в интервью RT заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтверждает готовность к денуклеаризации Корейского полуострова конкретными действиями.

По её словам, Ким Чен Ын отдаёт себе отчёт в том, что дальнейшее напряжение и опасность вооружённого конфликта недопустимы, так как это угроза для его страны и народа. 

«И он не только на словах декларирует готовность к денуклеаризации Корейского полуострова, но и подтверждает это конкретными действиями, конкретными обязательствами, которые берёт на себя», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что в КНДР теперь другая риторика — «миролюбивая, созидательная».

Ранее Матвиенко встретилась с руководством КНДР в Пхеньяне.

Полная версия интервью — в материале RT.

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