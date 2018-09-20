Матвиенко: Ким Чен Ын подтверждает готовность к денуклеаризации
По её словам, Ким Чен Ын отдаёт себе отчёт в том, что дальнейшее напряжение и опасность вооружённого конфликта недопустимы, так как это угроза для его страны и народа.
«И он не только на словах декларирует готовность к денуклеаризации Корейского полуострова, но и подтверждает это конкретными действиями, конкретными обязательствами, которые берёт на себя», — сказала Матвиенко.
Она отметила, что в КНДР теперь другая риторика — «миролюбивая, созидательная».
Ранее Матвиенко встретилась с руководством КНДР в Пхеньяне.
Полная версия интервью — в материале RT.