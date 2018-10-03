Эксперт прокомментировал выдвинутые США условия для улучшения отношений с Россией

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал в разговоре с RT заявление посола США в России Джона Хантсмана о том, что невмешательство в промежуточные выборы в конгресс в 2018 году, а также урегулирование проблемы в Донбассе являются необходимыми условиями для улучшения отношений двух стран.

«Есть законопроект, который был принят 10 августа 2017 года. Согласно ему США в дальнейшем продолжат проводить определённые санкционные меры против России — независимо от того, какие требования будут озвучены. Соединённые Штаты сейчас играют по принципу: «Мы выдвигаем новые условия, а вы старательно их выполняете», — сказал Судаков.

По его мнению, посол США ставит перед Россией невыполнимые условия.

«Сами требования по выборам и по ситуации в Донбассе невыполнимы. По ситуации в Донбассе есть Курт Волкер, который этим занимается и знает, что сейчас мяч на стороне Киева. США должны принудить Украину к миру, а не вводить санкции против России за то, что она пытается каким-то образом сохранить паритет в стране и поддерживает её экономику. США сейчас попросту лукавят», — считает эксперт.

Ранее Хантсман назвал невмешательство России в промежуточные выборы в американский конгресс, а также урегулирование ситуации в Донбассе необходимыми условиями, при соблюдении которых отношения двух стран могут улучшиться.