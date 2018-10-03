Посол: Трамп намерен улучшать отношения с Россией

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Посол США в России Джон Хантсман заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен улучшать отношения с Москвой, но есть ряд условий.
Посол: Трамп намерен улучшать отношения с Россией
  • Reuters

«Президент моей страны предельно ясно дал понять, что настроен на улучшение двусторонних отношений и прилагает усилия для достижения этой цели», — говорится в заявлении Хантсмана в Twitter американской дипмиссии.

Он отметил, что улучшение этих отношений сопровождается определёнными ожиданиями.

«И мы очень и очень чётко говорим о том, что должно быть сделано. Невмешательство в промежуточные выборы в конгресс в этом году. Урегулирование проблемы Донбасса на Восточной Украине», — отметил Хантсман.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы, чтобы мракобесие, связанное с мнимым российским вмешательством в предвыборную кампанию в США, закончилось.

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