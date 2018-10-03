Венесуэла выделила Индонезии $10 млн для помощи пострадавшим от землетрясения

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил выделение $10 млн для помощи Индонезии, пострадавшей от землетрясения и цунами.
Венесуэла выделила Индонезии $10 млн для помощи пострадавшим от землетрясения
  • Reuters

«Президент Николас Мадуро одобрил выделение из Фонда солидарности $10 млн нашей братской Индонезии, чтобы помочь жертвам разрушительных землетрясения и цунами, которые привели к тысячам погибших и раненых в этой стране», — написала в своём микроблоге Twitter вице-президент Делси Родригес.

Ранее сообщалось, что ООН выделила из специального фонда $15 млн на помощь Индонезии.

Также стало изветсно, что число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии выросло до 1374.

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