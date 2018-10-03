ООН выделила Индонезии $15 млн для помощи пострадавшим от землетрясения

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ООН выделила из специального фонда $15 млн на помощь Индонезии, где из-за серии землетрясений и последующего цунами погибли более 1200 человек.

Об этом сообщили в Центральном фонде реагирования на чрезвычайные ситуации.

«У правительства Индонезии большой опыт и хорошее оснащение для борьбы со стихийными бедствиями, но иногда, как и всем другим странам, им необходима и помощь извне, учитывая масштабы и сложность этой чрезвычайной ситуации», — отметил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Ранее в Индонезии подтвердили гибель 1234 человек при землетрясении.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила, что землетрясение в Индонезии не повлияло на спрос со стороны отечественных туристов.

 

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