В АТОР заявили, что землетрясение в Индонезии не повлияло на спрос со стороны российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила, что землетрясение в Индонезии не повлияло на спрос со стороны отечественных туристов.

«Сулавеси, безусловно, присутствовал в ассортименте нескольких туроператоров, но массового заезда туда российских туристов не было. За последние 20 лет я такого не помню», — пояснила она.

По её словам, нужно следить за дальнейшей ситуацией, поскольку не исключено влияние на продажи на Бали. Но на данный момент этого не происходит.

Ранее в Ростуризме призвали россиян избегать сейсмически опасных районов в Индонезии.