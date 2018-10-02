В АТОР заявили, что землетрясение в Индонезии не повлияло на спрос со стороны российских туристов

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила, что землетрясение в Индонезии не повлияло на спрос со стороны отечественных туристов.
В АТОР заявили, что землетрясение в Индонезии не повлияло на спрос со стороны российских туристов
  • Reuters

«Сулавеси, безусловно, присутствовал в ассортименте нескольких туроператоров, но массового заезда туда российских туристов не было. За последние 20 лет я такого не помню», — пояснила она.

По её словам, нужно следить за дальнейшей ситуацией, поскольку не исключено влияние на продажи на Бали. Но на данный момент этого не происходит.

Ранее в Ростуризме призвали россиян избегать сейсмически опасных районов в Индонезии.

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