В Ростуризме призвали россиян избегать сейсмически опасных районов в Индонезии

Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать районы с неблагоприятной сейсмической обстановкой в Индонезии.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки по территории Индонезии, внимательно следить за сообщениями местных властей и избегать посещения районов с неблагоприятной сейсмической обстановкой», — отмечается в сообщении.

По последним данным, в результате землетрясений и цунами у полуострова Минахаса и острова Сулавеси в Индонезии погибли 832 человека.

28 сентября у берегов индонезийского острова Сулавеси произошло несколько землетрясений. Самое мощное из них достигло магнитуды 7,4.