В Ростуризме призвали россиян избегать сейсмически опасных районов в Индонезии
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки по территории Индонезии, внимательно следить за сообщениями местных властей и избегать посещения районов с неблагоприятной сейсмической обстановкой», — отмечается в сообщении.
По последним данным, в результате землетрясений и цунами у полуострова Минахаса и острова Сулавеси в Индонезии погибли 832 человека.
28 сентября у берегов индонезийского острова Сулавеси произошло несколько землетрясений. Самое мощное из них достигло магнитуды 7,4.