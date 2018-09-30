В Ростуризме призвали россиян избегать сейсмически опасных районов в Индонезии

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Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать районы с неблагоприятной сейсмической обстановкой в Индонезии.
В Ростуризме призвали россиян избегать сейсмически опасных районов в Индонезии
  • © Antara Foto/Muhammad Adimaja/ via REUTERS

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки по территории Индонезии, внимательно следить за сообщениями местных властей и избегать посещения районов с неблагоприятной сейсмической обстановкой», — отмечается в сообщении.

По последним данным, в результате землетрясений и цунами у полуострова Минахаса и острова Сулавеси в Индонезии погибли 832 человека

28 сентября у берегов индонезийского острова Сулавеси произошло несколько землетрясений. Самое мощное из них достигло магнитуды 7,4. 

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