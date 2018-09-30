Южная Корея направит Индонезии $1 млн для помощи пострадавшим от землетрясения

Южная Корея направит $1 млн Индонезии для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на МИД Южной Кореи.

В ведомстве отметили, что выделенные средства помогут «удовлетворить неотложные потребности людей, пострадавших в результате стихийных бедствий, и провести восстановительные работы».

Ранее сообщалось, что индонезийские власти выделили на проведение спасательной операции и оказание необходимой помощи пострадавшим около $37 млн.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на Сулавеси превысило 830.