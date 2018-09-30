Власти Индонезии выделят $37 млн пострадавшим при землетрясении
По её словам, такую сумму запросило национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Средства будут выделены в воскресенье, чтобы ведомство могло оперативно приступить к работе.
Индравати отметила, что деньги направят на спасение пострадавших, а не на восстановление инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 420 человек.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября в районе города Палу. После этого возникло цунами, высота волн достигала 2 м.