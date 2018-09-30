Власти Индонезии выделят $37 млн пострадавшим при землетрясении

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Правительство Индонезии намерено выделить 560 млрд рупий (около $37 млн) для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны Сри Мульяни Индравати.

По её словам, такую сумму запросило национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Средства будут выделены в воскресенье, чтобы ведомство могло оперативно приступить к работе.

Индравати отметила, что деньги направят на спасение пострадавших, а не на восстановление инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 420 человек.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября в районе города Палу. После этого возникло цунами, высота волн достигала 2 м. 

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