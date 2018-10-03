Состоялась встреча генпрокуроров России и Индонезии

В России состоялась встреча генерального прокурора страны Юрия Чайки с генпрокурором Индонезии Мухаммадом Прасетьо.

Чайка заявил, что у двух стран много общего и есть большой потенциал для развития диалога, в том числе по вопросам обеспечения законности и правопорядка.

Отмечается, что первый Меморандум о сотрудничестве генпрокуратур России и Индонезии был подписан в Москве почти 12 лет назад. За это время произошли изменения в законодательстве двух государств и возникла необходимость в новом соглашении, в котором будут обозначены основные направления развития межведомственного взаимодействия.

Чайка также подчеркнул, что для борьбы с терроризмом, коррупцией, преступлениями в сфере высоких технологий, незаконным оборотом наркотиков и другими современными угрозами необходимо не только консолидировать усилия, но и перенимать друг у друга передовые практики.

По итогам встречи с Прасетьо был подписан Меморандум о сотрудничестве между прокуратурами России и Индонезии, определяющий основные направления и формы развития двустороннего взаимодействия в сфере борьбы с преступностью и защиты прав и свобод человека.

Ранее сообщалось, что Чайка провёл встречу с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Чжаном Цзюнем.