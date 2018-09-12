Чайка: по требованиям прокуроров бизнесу возвращено более 100 млрд рублей долгов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в ходе выступления на сессии «Защита прав инвесторов на Дальнем Востоке» в рамках ВЭФ рассказал о результатах работы ведомства в сфере защиты бизнеса.

По его словам, самые ощутимые из них связаны с пресечением прокурорами фактов несвоевременной и неполной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам.

«Мы начали эту работу три года назад во исполнение поручения главы государства, и на сегодняшний день по требованиям прокуроров бизнесу возвращено уже 104 млрд руб. образовавшихся долгов, из которых 18 млрд руб. — в минувшем полугодии», — сказал он.

Чайка также отметил успехи в предотвращении фактов неправомерного вмешательства в предпринимательскую деятельность должностных лиц правоохранительных органов.

Так, он рассказал, что в 2017 году прокуроры отменили почти 400 незаконных постановлений в отношении представителей бизнеса.

В 2017 году НСН передавала, что Чайка заявил о сокращении числа проверок бизнеса.