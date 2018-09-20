Чайка встретился с генпрокурором Верховной народной прокуратуры Китая

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Генпрокурор России Юрий Чайка провёл встречу с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Чжаном Цзюнем.
Чайка встретился с генпрокурором Верховной народной прокуратуры Китая
  • РИА Новости

«Сегодня в рамках официального визита генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки в Республику Таджикистан состоялась его встреча с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики Чжаном Цзюнем», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Душанбе также состоялось 28-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников Содружества Независимых Государств.

Чайка в своём выступлении представил информацию о практике прокурорского надзора за исполнением законодательства о промышленной безопасности, обратив внимание на то, что совместные усилия по обеспечению законности в этой сфере будут способствовать снижению техногенных рисков и сохранению экологического баланса.

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