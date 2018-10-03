Путин: США подрывают доверие к доллару

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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели, заявил, что США совершают колоссальную ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте.
Путин: США подрывают доверие к доллару
  • РИА Новости

«Мне кажется, что наши американские партнёры допускают колоссальную стратегическую ошибку, подрывают доверие к доллару как к универсальной, по сути, единственной на сегодняшний день резервной валюте. Подрывают веру в неё как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что правительство России прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о дискредитации долларовой системы после того, как США ввели новые санкции.

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