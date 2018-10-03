RT Arabic преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube

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Телеканал RT Arabic преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube.
RT Arabic преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube
  • © RT

«Такой результат говорит о том, что контент RT вызывает больше доверия, чем материалы наших конкурентов из числа международных каналов. Спасибо нашим зрителям, для которых RT Arabic остаётся главным источником информации», — сказала руководитель RT Arabic Майя Манна.

RT Arabic по числу просмотров на YouTube обгоняет арабоязычные версии всех иностранных для арабского региона новостных телеканалов: CNN Arabic, DW Arabic, Sky News, BBC, Euronews и других.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее рассказала, что на Ближнем Востоке никто уже не представляет, как жить без телеканала RT Arabic.

Ранее также стало известно, что просмотры телеканала RT на испанском достигли отметки в миллиард на YouTube.

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