Захарова назвала работу RT Arabic качественной и профессиональной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на Ближнем Востоке никто уже не представляет, как жить без телеканала RT Arabic.

«Бесконечные попытки столкнуть всех друг с другом не отвечают интересам ни одного народа. Почему я об этом говорю? Эта информация действительно доходит, но если те группировки, которые на Западе стоят за русофобией, не хотят её воспринимать, то люди, которые пытаются быть объективными или субъективными и не испытывают агрессии, с удовольствием воспринимают эту информацию», — сказала она ФАН.

По её словам, у них есть альтернативная точка зрения.

«Я могу привести один пример — это телеканал Russia Today. Когда приезжаешь на Ближний Восток, то понимаешь, что Russia Today не просто смотрят — никто уже не представляет, как жить без канала Russia Today на арабском языке. Просто потому, что это качественно, профессионально», — добавила она.

Дипломат отметила, что «это идёт в дополнение и восполняет те информационные пробелы, которые имеются».

Осенью 2017 года Захарова, выступая на мероприятии по случаю десятилетия RT Arabic, заявила, что телеканал является голосом всего Ближнего Востока.