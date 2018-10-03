Австрия намерена «устранить напряжённость» между ЕС и Россией

Австрия в качестве председателя Совета ЕС во второй половине 2018 года намерена устранить напряжённость в отношениях между Европейским союзом и Россией, завил австрийский канцлер Себастьян Курц в Вене.

Он напомнил, что в среду, 3 октября, направляется в Санкт-Петербург, где проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передаёт ТАСС.

«Пройдут двусторонние переговоры на тему культуры и сотрудничества в сфере экономики и энергетики. Кроме того, будет возможность в качестве председателя в Совете ЕС обменяться мнениями. Вы знаете нашу позицию: наша цель — устранить ту напряжённость, которая есть между Европой и Россией», — отметил Курц.

Ранее сообщалось, что Курц и Путин в Петербурге обсудят в том числе реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

О том, что обсудят Путин и Курц в Санкт-Петербурге, читайте в материале RT.