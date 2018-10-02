Нетаньяху обратился к МАГАТЭ с просьбой скорее провести проверку на объекте в Тегеране
Как отмечается в тексте, МАГАТЭ заявляет об инспекциях, проводившихся на территории разных объектов в Иране, но не на конкретном объекте в Туркузабаде.
«Нет причин ждать. МАГАТЭ должно проинспектировать этот объект, немедленно отправив туда наблюдателей со счётчиками Гейгера, и тогда будут подтверждены слова премьер-министра», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
Ранее Нетаньяху, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Тегеран в создании тайного склада с ядерным оборудованием и сырьём. По его словам, этот объект был обнаружен МОССАДом на территории иранской столицы.
В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что израильские власти ведут тайную работу над собственной ядерной программой.
Подробнее — в материале RT.