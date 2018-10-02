В Госдепе не располагают информацией о поставке в Сирию российских С-300

Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт в ходе брифинга заявила, что в ведомстве не располагают информацией о поставке в Сирию российского зенитного ракетного комплекса С-300.

«Я не видела это сообщение. Не могу подтвердить, что оно верно. Я надеюсь, что они (Россия. — RT) этого не сделали. Это было бы своего рода серьёзной эскалацией в связи с теми проблемами, которые есть в Сирии», — отметила она.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил участникам Совета безопасности об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии.

По его словам, для обучения сирийских военнослужащих работе с российским С-300 необходимо около трёх месяцев.