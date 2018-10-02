США призвали Венгрию не блокировать заседания комиссии Украина — НАТО

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США поддерживают комиссию Украина — НАТО и призывают Венгрию не блокировать заседания, заявила американский постпред при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.
США призвали Венгрию не блокировать заседания комиссии Украина — НАТО
  • РИА Новости

«Безусловно, США поддерживают комиссию НАТО — Украина. Мы настоятельно призывали и будем продолжать призывать Венгрию не возражать против этого. Это важно», — цитирует Хатчисон пресс-служба постпредства США.

По её словам, НАТО делает всё, «чтобы помочь украинцам обрести независимость, что ими уже и начато для самих себя».

Ранее в МИД Венгрии назвали три условия для снятия вето с проведения комиссии Украина — НАТО.

В апреле в Венгрии отметили, что продолжат выступать против возможного членства Украины в альянсе. 

Украинский лидер Пётр Порошенко заявлял, что никому не удастся препятствовать курсу Украины на вступление в НАТО.

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