Патрушев проведёт в Японии консультации по линии совбезов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит 4 октября Токио для проведения российско-японских консультаций по линии совбезов двух стран.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Совбеза.

Ранее сообщалось, что Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.