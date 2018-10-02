Патрушев проведёт в Японии консультации по линии совбезов
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит 4 октября Токио для проведения российско-японских консультаций по линии совбезов двух стран.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Совбеза.
Ранее сообщалось, что Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.
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