Патрушев и глава Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского Совбеза Евгения Аношина.
«Николай Патрушев и Али Шамхани обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по сирийскому урегулированию в контексте недавнего саммита лидеров России, Ирана и Турции», — сообщил Аношин.
Он добавил, что также обсуждались вопросы взаимодействия России и Ирана в области безопасности.
Ранее Патрушев предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане.