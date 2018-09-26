Патрушев предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане.

«Сегодня можно говорить об опасности повторения данного сценария на территории Афганистана», — цитирует Патрушева его пресс-секретарь Евгений Аношин.

Как передаёт РИА Новости, Патрушев отметил, что фактором деградации обстановки в Афганистане является деятельность террористической организации «Исламское государство»*.

Он напомнил, что ещё в 2014 году многим казалось, что ИГ не представляет серьёзной опасности для Ирака и Сирии.

Говоря о ситуации в Афганистане, Патрушев подчеркнул, что она не имеет военного разрешения, а единственной возможностью урегулирования проблем в стране является «достижение общеафганского согласия политическими средствами».

Ранее сообщалось, что количество боевиков ИГ на территории Афганистана составляет около 10 тыс.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.