Четыре страны поддержали создание единой с Россией базы данных террористов

Создание единой с Россией базы данных террористических организаций поддержали четыре страны, в том числе Индия, Иран, Китай и Афганистан. Об этом заявил пресс-секретарь Совбеза России Евгений Аношин.

По его словам, речь о создании базы данных шла в ходе многосторонних консультаций в Тегеране по урегулированию ситуации в Афганистане.

«Участники встречи отметили позитивное значение базы данных террористических организаций, созданной ФСБ России. Они подчеркнули важность создания подобной базы для всех стран — участниц сегодняшней встречи», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что также была поддержана инициатива представителей Ирана по формированию нового механизма на уровне секретарей Советов безопасности стран.

Ранее стало известно, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат обсудили ситуацию в Сирии.