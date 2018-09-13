Патрушев и глава Совбеза Израиля обсудили ситуацию в Сирии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат в ходе встречи в Москве обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии.

Как информирует пресс-служба российского Совбеза, Патрушев и Бен-Шаббат обменялись мнениями на тему взаимодействия между Россией и Израилем.

Они уделили особое внимание проблематике противодействия терроризму.

«Собеседники рассмотрели ситуацию вокруг Сирии, вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока, а также обсудили итоги саммита с участием президентов России, Ирана и Турции, состоявшегося 7 сентября в Тегеране», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Патрушев встретился с госсекретарём Совбеза Белоруссии Станиславом Засем.