Патрушев и глава Совбеза Израиля обсудили ситуацию в Сирии
- РИА Новости
Как информирует пресс-служба российского Совбеза, Патрушев и Бен-Шаббат обменялись мнениями на тему взаимодействия между Россией и Израилем.
Они уделили особое внимание проблематике противодействия терроризму.
«Собеседники рассмотрели ситуацию вокруг Сирии, вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока, а также обсудили итоги саммита с участием президентов России, Ирана и Турции, состоявшегося 7 сентября в Тегеране», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее Патрушев встретился с госсекретарём Совбеза Белоруссии Станиславом Засем.