Патрушев и глава Совбеза Израиля обсудили ситуацию в Сирии

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат в ходе встречи в Москве обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии.
Патрушев и глава Совбеза Израиля обсудили ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

Как информирует пресс-служба российского Совбеза, Патрушев и Бен-Шаббат обменялись мнениями на тему взаимодействия между Россией и Израилем.

Они уделили особое внимание проблематике противодействия терроризму. 

«Собеседники рассмотрели ситуацию вокруг Сирии, вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока, а также обсудили итоги саммита с участием президентов России, Ирана и Турции, состоявшегося 7 сентября в Тегеране», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Патрушев встретился с госсекретарём Совбеза Белоруссии Станиславом Засем.

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