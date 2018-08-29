Патрушев встретился с госсекретарём Совбеза Белоруссии

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с государственным секретарём Совбеза Белоруссии Станиславом Засем.
Патрушев встретился с госсекретарём Совбеза Белоруссии
  • РИА Новости

«Обсуждены вопросы взаимодействия аппаратов СБ двух стран, а также сотрудничества спецслужб, правоохранительных органов и военных ведомств России и Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата Совбеза России.

Также рассмотрена тематика совместной борьбы с международным терроризмом, проблематика углубления военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее Патрушев после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что две страны договорились возобновить контакты по линии ряда ведомств.

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