Патрушев встретился с госсекретарём Совбеза Белоруссии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с государственным секретарём Совбеза Белоруссии Станиславом Засем.

«Обсуждены вопросы взаимодействия аппаратов СБ двух стран, а также сотрудничества спецслужб, правоохранительных органов и военных ведомств России и Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата Совбеза России.

Также рассмотрена тематика совместной борьбы с международным терроризмом, проблематика углубления военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее Патрушев после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что две страны договорились возобновить контакты по линии ряда ведомств.