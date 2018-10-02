Столтенберг не увидел необходимости в усилении присутствия США в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает необходимым увеличение американского военного присутствия в Польше. Об этом он заявил журналистам в преддверии встречи в Брюсселе министров обороны стран — членов НАТО.

«НАТО и США и так уже присутствуют на территории Польши. Мы расширили наше присутствие в государствах Балтии и Польше», — приводит слова Столтенберга РИА Новости.

По его словам, НАТО проводит большее количество учений и ротаций. Он отметил, что созданы четыре новых боевых группы.

«И США возглавляют боевую группу на территории Польши», — заявил он.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что вопрос размещения военной базы США на польской территории находится в стадии обсуждения.