Столтенберг не увидел необходимости в усилении присутствия США в Польше
- Reuters
«НАТО и США и так уже присутствуют на территории Польши. Мы расширили наше присутствие в государствах Балтии и Польше», — приводит слова Столтенберга РИА Новости.
По его словам, НАТО проводит большее количество учений и ротаций. Он отметил, что созданы четыре новых боевых группы.
«И США возглавляют боевую группу на территории Польши», — заявил он.
Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что вопрос размещения военной базы США на польской территории находится в стадии обсуждения.