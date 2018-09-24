Глава МИД Польши рассказал о переговорах о размещении базы США в стране

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что вопрос размещения военной базы США на польской территории находится в стадии обсуждения. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава МИД Польши рассказал о переговорах о размещении базы США в стране
  • © Sojka Libor/CTK
  • globallookpress.com

По его словам, Варшава действительно предложила некоторые инвестиции в инфраструктуру, чтобы сделать возможным размещение в Польше американских подразделений.

«Обсуждения идут, они далеки от итоговых решений», — заявил он.

По его словам, польские власти готовы предоставить инфраструктуру, но «это не значит, что они готовы дать деньги американцам». 

«Ничего подобного. Это просто инвестиция на территории Польши в здания и инфраструктуру», — заявил он.

Ранее стало известно, что Польша намерена разместить американскую базу у восточной границы страны.

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