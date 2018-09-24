Глава МИД Польши рассказал о переговорах о размещении базы США в стране
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- globallookpress.com
По его словам, Варшава действительно предложила некоторые инвестиции в инфраструктуру, чтобы сделать возможным размещение в Польше американских подразделений.
«Обсуждения идут, они далеки от итоговых решений», — заявил он.
По его словам, польские власти готовы предоставить инфраструктуру, но «это не значит, что они готовы дать деньги американцам».
«Ничего подобного. Это просто инвестиция на территории Польши в здания и инфраструктуру», — заявил он.
Ранее стало известно, что Польша намерена разместить американскую базу у восточной границы страны.