СМИ сообщили о смерти бывшего генсека Компартии Вьетнама

Бывший генеральный секретарь Компартии Вьетнама До Мыой умер в возрасте 101 года.

Об этом информирует VN Express.

По данным издания, До Мыой скончался в одной из больниц Ханоя после продолжительной болезни.

Он занимал пост генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама с 1991 по 1997 год, был премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам в 1988—1991 годах.

Ранее сообщалось, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года. Он занимал должность главы государства с апреля 2016 года.

Причиной смерти президента стало «серьёзное заболевание».