Названа причина смерти президента Вьетнама

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Причиной смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга стало «серьёзное заболевание». Политик скончался в центральном военном госпитале, сообщает Vietnam Plus со ссылкой на Совет служб здравоохранения для старших должностных лиц.
Названа причина смерти президента Вьетнама
  • Reuters

«Чан Дай Куанг скончался в 10:05 (06:05 мск) 21 сентября в Ханое... Президент умер в результате серьёзного заболевания», — говорится в сообщении.

Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года. Он занимал должность главы государства с апреля 2016 года.

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