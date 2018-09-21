Названа причина смерти президента Вьетнама

Причиной смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга стало «серьёзное заболевание». Политик скончался в центральном военном госпитале, сообщает Vietnam Plus со ссылкой на Совет служб здравоохранения для старших должностных лиц.

«Чан Дай Куанг скончался в 10:05 (06:05 мск) 21 сентября в Ханое... Президент умер в результате серьёзного заболевания», — говорится в сообщении.

Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года. Он занимал должность главы государства с апреля 2016 года.