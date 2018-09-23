СМИ сообщили, что прощание с президентом Вьетнама состоится 26 и 27 сентября

Прощание с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом может состояться 26 и 27 сентября, сообщает VN Express со ссылкой на власти.

По данным газеты, церемония прощания состоится в Национальном траурном зале в Ханое в среду, 26 сентября.

Похороны пройдут в четверг, 27 сентября, в провинции Ниньбинь.

Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года. Он занимал должность главы государства с апреля 2016 года.

Позднее портал Newinform передавал, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи со смертью лидера Вьетнама.

Причиной смерти президента стало «серьёзное заболевание».