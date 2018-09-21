Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама
- Reuters
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Владимир Путин направил телеграмму генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу с выражением соболезнований в связи с кончиной президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга», — говорится в сообщении.
Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года. Он занимал должность главы государства с апреля 2016 года.
Отмечается, что причиной смерти стало «серьёзное заболевание».