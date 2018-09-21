Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины президента Вьетнама Чан Дай Куанга.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Владимир Путин направил телеграмму генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу с выражением соболезнований в связи с кончиной президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга», — говорится в сообщении.

Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года. Он занимал должность главы государства с апреля 2016 года.

Отмечается, что причиной смерти стало «серьёзное заболевание».