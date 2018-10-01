Главред «СТРАНА.ua» заявил, что Австрия предоставила ему убежище

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Главный редактор украинского издания «СТРАНА.ua» Игорь Гужва заявил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.
Главред «СТРАНА.ua» заявил, что Австрия предоставила ему убежище
  • © РИА Новости Украина/Андрей Лубенский

«Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской Республики удовлетворили моё заявление и предоставили мне убежище!» — написал Гужва в Facebook.

Он отметил, что «для Украины — и для украинских властей, и для украинских журналистов — это будет также важным сигналом».

«В Европе уже не верят в рассказы о «нечуванной свободе слова». Здесь уже все всё понимают. И делают выводы», — добавил Гужва.

В феврале Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. Он сообщил о многочисленных угрозах в свой адрес и нападении националистов. Тогда же Шевченковский районный суд Киева объявил его в розыск

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