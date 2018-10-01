Президент ЦАР заявил о высоком уровне насилия в стране
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Об этом он сказал, комментируя убийство в ЦАР российских журналистов.
«Это печальное событие, мы сожалеем, что подобные ситуации всё ещё происходят в Центрально-Африканской Республике, поскольку уровень насилия остаётся высоким. Нам это надоело. Народу это надоело. Поэтому мы работаем в этом направлении. Некоторые люди — журналисты — приезжают для ведения своей деятельности и погибают, потому что сохраняется достаточно проблем в сфере безопасности», — сказал Туадера.
Ранее президент ЦАР рассказал, что власти страны прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели российских журналистов.
31 июля стало известно о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР.