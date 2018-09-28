Президент ЦАР поручил сотрудничать с Россией в деле о гибели российских журналистов

Короткая ссылка
Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера поручил службам оказывать содействие России в расследовании убийства российских журналистов.
Президент ЦАР поручил сотрудничать с Россией в деле о гибели российских журналистов
  • Reuters

«Наши службы будут сотрудничать, и мы уже поручили нашим службам оказывать содействие российскому Следственному комитету и другим структурам, которые сейчас этим занимаются», — цитирует Интерфакс президента.

По его словам, цель заключается в том, чтобы «пролить полный свет на все обстоятельства этого дела».

«Расследование ещё ведётся, оно только началось, поэтому никаких (новых. — RT) элементов нет, но мы нацелены на сотрудничество», — добавил он.

Ранее президент ЦАР рассказал, что власти страны прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели российских журналистов. 

31 июля стало известно о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить