Президент ЦАР поручил сотрудничать с Россией в деле о гибели российских журналистов

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера поручил службам оказывать содействие России в расследовании убийства российских журналистов.

«Наши службы будут сотрудничать, и мы уже поручили нашим службам оказывать содействие российскому Следственному комитету и другим структурам, которые сейчас этим занимаются», — цитирует Интерфакс президента.

По его словам, цель заключается в том, чтобы «пролить полный свет на все обстоятельства этого дела».

«Расследование ещё ведётся, оно только началось, поэтому никаких (новых. — RT) элементов нет, но мы нацелены на сотрудничество», — добавил он.

Ранее президент ЦАР рассказал, что власти страны прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели российских журналистов.

31 июля стало известно о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР.