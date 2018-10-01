Олланд призвал сохранить санкции ЕС против России

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Бывший президент Франции Франсуа Олланд на переговорах с украинским лидером Петром Порошенко в Киеве заявил, что санкции ЕС против России необходимо сохранить.
Олланд призвал сохранить санкции ЕС против России
  • Reuters

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Олланд подчеркнул, что поддерживает все усилия, направленные на «воплощение в жизнь Минских соглашений».

«Во-первых, Европейский союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Во-вторых, давление на Россию стоит сохранить, включая санкции», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что сожалеет о санкциях ЕС против России.

В конце июня в Италии выступили против автоматического продления санкций в отношении России.

Эксперт Татьяна Зонова прокомментировала в беседе с НСН желание Италии оказать влияние на отмену антироссийских санкций. 

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