Олланд объяснил решение отказать России в поставках «Мистралей»

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Бывший французский лидер Франсуа Олланд в беседе с президентом Украины Петром Порошенко рассказал, что его решение отказаться от поставок вертолётоносцев «Мистраль» критиковалось внутри Франции.
Олланд объяснил решение отказать России в поставках «Мистралей»
  • © Li Su
  • globallookpress.com

По его словам, решение было сигналом, «чтобы поставить Россию перед необходимостью быть ответственной».

«Мы не могли поддерживать страну, когда она прибегает к агрессии», — приводит пресс-служба Порошенко слова Олланда.

Как отмечается, на встрече президент Украины выразил Олланду благодарность за данное решение. 

Ранее Порошенко наградил Олланда орденом Свободы.

Контракт на поставку двух вертолётоносцев типа «Мистраль» стоимостью €1,2 млрд был заключён между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в 2011 году.

Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

После того как Франция окончательно отказалась поставлять «Мистрали» России, Каир и Париж заключили сделку по передаче вертолётоносцев Египту.

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