Олланд объяснил решение отказать России в поставках «Мистралей»

Бывший французский лидер Франсуа Олланд в беседе с президентом Украины Петром Порошенко рассказал, что его решение отказаться от поставок вертолётоносцев «Мистраль» критиковалось внутри Франции.

По его словам, решение было сигналом, «чтобы поставить Россию перед необходимостью быть ответственной».

«Мы не могли поддерживать страну, когда она прибегает к агрессии», — приводит пресс-служба Порошенко слова Олланда.

Как отмечается, на встрече президент Украины выразил Олланду благодарность за данное решение.

Ранее Порошенко наградил Олланда орденом Свободы.

Контракт на поставку двух вертолётоносцев типа «Мистраль» стоимостью €1,2 млрд был заключён между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в 2011 году.

Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

После того как Франция окончательно отказалась поставлять «Мистрали» России, Каир и Париж заключили сделку по передаче вертолётоносцев Египту.