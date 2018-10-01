Олланд объяснил решение отказать России в поставках «Мистралей»
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По его словам, решение было сигналом, «чтобы поставить Россию перед необходимостью быть ответственной».
«Мы не могли поддерживать страну, когда она прибегает к агрессии», — приводит пресс-служба Порошенко слова Олланда.
Как отмечается, на встрече президент Украины выразил Олланду благодарность за данное решение.
Ранее Порошенко наградил Олланда орденом Свободы.
Контракт на поставку двух вертолётоносцев типа «Мистраль» стоимостью €1,2 млрд был заключён между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в 2011 году.
Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
После того как Франция окончательно отказалась поставлять «Мистрали» России, Каир и Париж заключили сделку по передаче вертолётоносцев Египту.