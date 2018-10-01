Порошенко вручил Олланду орден Свободы

Президент Украины Пётр Порошенко наградил бывшего французского лидера Франсуа Олланда орденом Свободы.

«Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины — орден Свободы», — написал Порошенко в Twitter.

Он отметил, что эта награда символизирует «бесконечную благодарность» за позицию, которую Олланд проявил, поддерживая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

Олланд находится с визитом в Киеве.

Ранее Порошенко вручил орден Свободы бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весе Владимиру Кличко.