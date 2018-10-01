Порошенко вручил Олланду орден Свободы
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- globallookpress.com
«Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины — орден Свободы», — написал Порошенко в Twitter.
Он отметил, что эта награда символизирует «бесконечную благодарность» за позицию, которую Олланд проявил, поддерживая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.
Олланд находится с визитом в Киеве.
Ранее Порошенко вручил орден Свободы бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весе Владимиру Кличко.