Порошенко вручил Олланду орден Свободы

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Президент Украины Пётр Порошенко наградил бывшего французского лидера Франсуа Олланда орденом Свободы.
Порошенко вручил Олланду орден Свободы
  • © Maxym Marusenko
  • globallookpress.com

«Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины — орден Свободы», — написал Порошенко в Twitter.

Он отметил, что эта награда символизирует «бесконечную благодарность» за позицию, которую Олланд проявил, поддерживая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

Олланд находится с визитом в Киеве.

Ранее Порошенко вручил орден Свободы бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весе Владимиру Кличко.

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