Российские военные доставили материал для ремонта школы в сирийском Джейруде

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Российские военные передали материал для ремонта школы в сирийском городе Джейруд в провинции Дамаск, сообщает РИА Новости.

«Сюда мы привезли стройматериалы для ремонта школы, это гуманитарная помощь от России. Мы не только продукты развозим, мы развозим стройматериалы, медикаменты и всё остальное, в чем нуждается Сирийская республика», — заявил начальник группы по доставке гуманитарных грузов российского центра по примирению в Сирии Владимир Леонидов.

Он подчеркнул, что перед тем как доставить гуманитарную помощь, на месте работают люди из центра по примирению и выявляют наиболее нуждающиеся районы.

Ранее сообщалось, что российский гуманитарный конвой доставил около 500 продуктовых наборов жителям горного посёлка Эр-Рассафи в сирийской провинции Хама.

Более 5 млн детей пошли в школы в Сирии 1 сентября.

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