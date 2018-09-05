В Сирии более 5 млн детей пошли в школу

Руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что более 5 млн детей пошли в школы в Сирии 1 сентября.

«За парты сели более 5 млн учеников, что практически на 1 млн учащихся и студентов больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

По его словам, в случае необходимости власти Сирии могут сделать ещё на 2 млн больше учебных мест за счёт введения второй смены.

Мизинцев отметил, что 1 сентября открыли двери 14 тыс. полностью восстановленных школ, 1 тыс. из которых были отремонтированы при поддержке России.

Генерал-полковник добавил, что в настоящее время в Сирии реализуется целевая программа по строительству ещё около 4 тыс. новых школ в течение трёх лет.

Ранее министр просвещения Сирии Хазван аль-Ваз сообщил, что в стране 1 сентября около 5 млн детей пойдут в школу, в том числе 50 тыс. учеников в недавно освобождённой от боевиков Восточной Гуте.