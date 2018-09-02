В сирийском городе Маалула начали восстанавливать православный храм XIII века

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Рабочие приступили к реставрации православного храма Святого Георгия Победоносца XIII века в сирийском городе Маалула, который был разграблен боевиками. Об этом заявил начальник бригады реставраторов Фади Шахим.

«Мы только приступили к работе, сделать пока удалось немногое, например уже отремонтировали лестницу к звоннице. Я думаю, что на полное восстановление нам потребуется год», — цитирует его РИА Новости.

По словам руководителя бригады, боевики использовали церковь как огневую позицию, так как с купола хорошо видна главная городская дорога.

Ранее сообщалось, что в сирийском городе Эз-Забадани началась реставрация православного храма Богородицы и здания воскресной школы, которые были разрушены террористами.

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