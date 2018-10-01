В Японии из-за тайфуна два человека погибли и более 100 пострадали

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Более 100 человек пострадали и двое погибли в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением тайфуна «Трами» на юге Японии.

Об этом сообщает NHK.

Ранее сообщалось о 63 пострадавших. Из-за стихийного бедствия приостановлено движение скоростных поездов между Токио и западом Японии, отменено более тысячи авиарейсов.

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