Число пострадавших при тайфуне в Японии превысило 60
По меньшей мере 63 человека пострадали в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна «Трами» на юге и юго-западе Японии.
- Reuters
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что руководство международного аэропорта Кансай приняло решение приостановить работу двух взлётно-посадочных полос.
Ранее сообщалось о 47 пострадавших. В стране отменили более тысячи внутренних рейсов.
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