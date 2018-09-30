Число пострадавших при тайфуне в Японии превысило 60

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По меньшей мере 63 человека пострадали в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна «Трами» на юге и юго-западе Японии.
Число пострадавших при тайфуне в Японии превысило 60
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что руководство международного аэропорта Кансай приняло решение приостановить работу двух взлётно-посадочных полос.

Ранее сообщалось о 47 пострадавших. В стране отменили более тысячи внутренних рейсов.

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