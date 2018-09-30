Число пострадавших при тайфуне в Японии превысило 60

По меньшей мере 63 человека пострадали в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна «Трами» на юге и юго-западе Японии.

Reuters

Об этом сообщает агентство Kyodo. Отмечается, что руководство международного аэропорта Кансай приняло решение приостановить работу двух взлётно-посадочных полос. Ранее сообщалось о 47 пострадавших. В стране отменили более тысячи внутренних рейсов.