В Иране трёх человек приговорили к смертной казни за коррупцию

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В Иране трёх человек приговорили к смертной казни по обвинению в коррупции, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на официального представителя судебной системы Ирана Голамхоссейна Мохсени Эджени.

Эджени отметил, что в настоящее время специальные трибуналы в Тегеране вынесли различные приговоры 35 «экономическим нарушителям».

Трое были приговорены к смертной казни за «распространение коррупции на земле».

32 человека приговорили к тюремному заключению на различные сроки до 20 лет.

Эджени подчеркнул, что приговоры должны быть утверждены Верховным судом Ирана перед приведением в исполнение. 

Ранее сообщалось, что прокуратура Соединённых Штатов намерена требовать в суде смертную казнь для гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке в октябре 2017 года.

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