В Иране трёх человек приговорили к смертной казни за коррупцию
Эджени отметил, что в настоящее время специальные трибуналы в Тегеране вынесли различные приговоры 35 «экономическим нарушителям».
Трое были приговорены к смертной казни за «распространение коррупции на земле».
32 человека приговорили к тюремному заключению на различные сроки до 20 лет.
Эджени подчеркнул, что приговоры должны быть утверждены Верховным судом Ирана перед приведением в исполнение.
Ранее сообщалось, что прокуратура Соединённых Штатов намерена требовать в суде смертную казнь для гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке в октябре 2017 года.