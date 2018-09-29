Прокуратура США намерена требовать смертной казни для обвиняемого в теракте в Нью-Йорке

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Прокуратура Соединённых Штатов намерена требовать в суде смертную казнь для гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке в октябре 2017 года. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на судебные документы.

«Федеральные прокуроры в Манхэттене сообщили судье, что они намерены добиваться смертной казни, если присяжные осудят Сайфулло Саипова, уроженца Узбекистана», — сообщает газета.

31 октября Саипов наехал на пешеходом в Манхэттене в результате чего восемь человек погибли, один получил тяжёлые ранения.

В ноябре мужчине предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и поддержке террористической организации.

Обвиняемый в наезде на пешеходов в Нью-Йорке Саипов в ходе заседания суда не признал вины.

После Дональд Трамп призвал приговорить к смертной казни выходца из Узбекистана.

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