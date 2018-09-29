Прокуратура США намерена требовать смертной казни для обвиняемого в теракте в Нью-Йорке
«Федеральные прокуроры в Манхэттене сообщили судье, что они намерены добиваться смертной казни, если присяжные осудят Сайфулло Саипова, уроженца Узбекистана», — сообщает газета.
31 октября Саипов наехал на пешеходом в Манхэттене в результате чего восемь человек погибли, один получил тяжёлые ранения.
В ноябре мужчине предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и поддержке террористической организации.
Обвиняемый в наезде на пешеходов в Нью-Йорке Саипов в ходе заседания суда не признал вины.
После Дональд Трамп призвал приговорить к смертной казни выходца из Узбекистана.