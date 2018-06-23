Совершивший теракт в Нью-Йорке выступил в суде

Обвиняемый в совершении умышленного наезда на случайных прохожих в Нью-Йорке выходец из Узбекистана выступил перед судом. Об этом сообщает Associated Press.

30-летний Сайфулло Саипов выступал около 10 минут с помощью переводчика. В своей речи он не выразил сожаления о том, что сделал, и заявил, что его не волнует приговор.

«Я понимаю вас, но меня всё это не волнует», — заявил Саипов, когда судья предупредила, что его слова могут быть использованы против него в судебном процессе.

Защита Саипова пожаловалась на трудности в ходе сбора информации по делу как за рубежом, так и на территории США.

В результате теракта Саипова, совершённого на Манхэттене 31 октября 2017 года, восемь человек погибли, один получил тяжёлые ранения.

Обвиняемому грозит смертная казнь.

Ранее сообщалось, что Сайфулло Саипов, обвиняемый в исполнении теракта в Нью-Йорке, не признал своей вины.