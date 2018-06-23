Совершивший теракт в Нью-Йорке выступил в суде
30-летний Сайфулло Саипов выступал около 10 минут с помощью переводчика. В своей речи он не выразил сожаления о том, что сделал, и заявил, что его не волнует приговор.
«Я понимаю вас, но меня всё это не волнует», — заявил Саипов, когда судья предупредила, что его слова могут быть использованы против него в судебном процессе.
Защита Саипова пожаловалась на трудности в ходе сбора информации по делу как за рубежом, так и на территории США.
В результате теракта Саипова, совершённого на Манхэттене 31 октября 2017 года, восемь человек погибли, один получил тяжёлые ранения.
Обвиняемому грозит смертная казнь.
Ранее сообщалось, что Сайфулло Саипов, обвиняемый в исполнении теракта в Нью-Йорке, не признал своей вины.