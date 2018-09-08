Суд Египта утвердил смертный приговор для 75 человек по делу о беспорядках в 2013 году

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В Египте суд утвердил смертный приговор для 75 членов группировки «Братья-мусульмане»*, включая её лидеров, за участие в беспорядках и провокациях во время протестов 2013 года.
Суд Египта утвердил смертный приговор для 75 человек по делу о беспорядках в 2013 году
  • РИА Новости

Как сообщает Associated Press, фигурантами дела являются 739 человек, которые обвиняются в различных правонарушениях, от повреждения имущества до убийства.

Также суд приговорил к пожизненному заключению главу группировки и ещё 46 обвиняемых.

Ранее сообщалось, что в Иране приговорили к смертной казни восьмерых человек, причастных к нападению на здание парламента страны в июне 2017 года.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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