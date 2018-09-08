Суд Египта утвердил смертный приговор для 75 человек по делу о беспорядках в 2013 году
- РИА Новости
Как сообщает Associated Press, фигурантами дела являются 739 человек, которые обвиняются в различных правонарушениях, от повреждения имущества до убийства.
Также суд приговорил к пожизненному заключению главу группировки и ещё 46 обвиняемых.
Ранее сообщалось, что в Иране приговорили к смертной казни восьмерых человек, причастных к нападению на здание парламента страны в июне 2017 года.
* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.