СМИ: В Иране приговорили к казни восьмерых человек, причастных к нападению на парламент в 2017 году

В Иране приговорили к смертной казни восьмерых человек, причастных к нападению на здание парламента страны в июне 2017 года.

Об этом сообщает Press TV. По данным телеканала, они являются членами «Исламского государства»*.

7 июня 2017 года неизвестные устроили стрельбу в парламенте Ирана. Также было совершено нападение на мавзолей имама Хомейни в Тегеране.

В результате двух терактов 12 человек погибли и 39 получили ранения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.