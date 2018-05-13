СМИ: В Иране приговорили к казни восьмерых человек, причастных к нападению на парламент в 2017 году

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В Иране приговорили к смертной казни восьмерых человек, причастных к нападению на здание парламента страны в июне 2017 года.

Об этом сообщает Press TV.  По данным телеканала, они являются членами «Исламского государства»*.

7 июня 2017 года неизвестные устроили стрельбу в парламенте Ирана. Также было совершено нападение на мавзолей имама Хомейни в Тегеране.

В результате двух терактов 12 человек погибли и 39 получили ранения. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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